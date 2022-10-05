Кабул, 5 октября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В результате взрыва в мечети министерства внутренних дел Афганистана четыре человека погибли и еще 25 получили ранения, сообщает 5 октября Reuters.

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Правительство пока не сообщает, что именно стало причиной взрыва в Кабуле, где в последние месяцы исламистские боевики совершили ряд терактов.

«Мечеть использовалась посетителями и иногда сотрудниками министерства внутренних дел», — рассказал представитель министерства внутренних дел Абдул Нафи Такор, подтвердивший число жертв.

Врачи итальянской неправительственной группы помощи Emergency, работающие в больнице в Кабуле, рассказали, что после взрыва к ним поступило 20 пациентов, двое из которых скончались по прибытии.

Напомним, что ранее в результате взрыва в образовательном центре в Западном Кабуле погибли 53 человека, большинство из которых — молодые женщины.