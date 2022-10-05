Петрозаводск, , 18:07 — REGNUM Карельское швейное производство «Озонтекстиль» переориентировало свои производственные мощности на нужды армии, сообщил 5 октября глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Швейное производство

По его словам, производство переориентировалось быстро благодаря опыту, полученному в пандемию.

«Шьют то, что востребовано в первую очередь: спальные мешки, флисовые шапки и шарфы, индивидуальные аптечки на пояс»,— рассказал глава региона.

Как рассказала предприниматель Галина Астафьева, производство переориентировали в кратчайшие сроки, с учетом опыта пандемии, когда швейники разработали комбинезоны и халаты для медиков. «Сейчас по отработанной схеме было перестроиться проще», — сообщила предприниматель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что это не первая карельская компания, которая помогает мобилизованным и военнослужащим. Накануне компания «АлкоВорлд» передала упаковки антисептиков, молочный комбинат «Славмо» отгрузил 7,5 тонн минеральной воды, предприятие «Карелфарм» комплектует для военнослужащих аптечки. Также посильный вклад внес гипермаркет ЦСК: здесь сформировали для отправки спецовки, сапоги и рабочий инструмент.

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