Москва, , 18:00 — REGNUM Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил стадион «Лужники» в качестве места проведения финала ФОНБЕТ Кубка России по футболу сезона 2022/23. Игра состоится в июне 2023 года.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стоит отметить, что предыдущий финал Кубка России также состоялся в «Лужниках». 29 мая здесь «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 при рекордной для турнира зрительской аудитории в 73 189 человек.

По итогам группового этапа ФОНБЕТ Кубка России в четвертьфинал верхней сетки турнира вышли «Краснодар», «Пари НН», «Спартак», «Крылья Советов», «Ахмат», «Ростов», ЦСКА и «Урал».