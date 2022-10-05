Сараево, 5 октября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Изменения, которые непризнанный ООН верховный представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт внес в избирательное законодательство БиГ в июле 2022 года не устранили все недостатки, но это «был шаг в правильном направлении». Такое мнение Шмидт высказал журналистам 5 октября в Сараево.

José Cruz/Agência Brasil Кристиан Шмидт

«Мы не смогли устранить все махинации и воровство голосов, но после консультаций в Центральной избирательной комиссии и с другими наблюдателями мы пришли к выводу, что это был шаг в хорошем направлении и что на этих выборах в БиГ было зафиксировано меньше нарушений, чем на предыдущих», — процитировало агентство «Бета» слова Шмидта.

Комментируя свое решение внести новые изменения в закон о выборах в БиГ в день выборов, Шмидт заявил, что этим он надеется «открыть путь к тому, чтобы БиГ получила статус кандидата на вступление в ЕС, может быть, даже до конца текущего года».

Напомним, что в ходе выборов в БиГ 2 октября Шмидт воспользовался так называемыми боннскими полномочиями и внес изменения в закон о выборах БиГ, которые, по его словам, должны обеспечить возможность «своевременного внедрения результатов выборов» в Федерации Босния и Герцеговина.