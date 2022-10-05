Американцы перешли на сторону республиканцев в преддверии выборов — опрос
Вашингтон, 5 октября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Американские избиратели считают, что республиканцы справятся лучше демократов в решении проблем иммиграции и преступности, сообщает 5 октября Reuters со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos.
Опрос, проведенный с 27 сентября по 3 октября в преддверии промежуточных выборов, указывает, что республиканцы имеют значительные преимущества, чтобы получить контроль над палатой представителей Конгресса США, а также Сенатом в ноябре.
Сорок процентов зарегистрированных избирателей уверены, что Республиканская партия лучше всего сможет решить проблемы иммиграции. Для сравнения, только 32% выбрали демократов.
Что касается преступности, то 39% выбрали для решения этой проблемы республиканцев и 30% — демократов. Остальные ответили, что не знают, кого выбрать.
Напомним, пока исторически высокая инфляция остается главной проблемой для американских избирателей, преступность и иммиграция также волнуют американцев. Так, 30% зарегистрированных избирателей заявили во время опроса, что больше всего их волнует инфляция, для 5% в приоритете стоит иммиграция, а для 4% — преступность.