Ульяновск, , 17:52 — REGNUM 5 октября «Волга» из Ульяновска в матче четвертого раунда ФОНБЕТ Кубка России по футболу одержала минимальную победу над казанским «Рубином». Основное время встречи, проходившей на стадионе «Труд», завершилось со счетом 2:1.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Кирилл Морозов (22’) и Александр Сапета (66’). Единственный гол «Рубина» на первой минуте встречи забил 21-летний российский нападающий Кирилл Косарев.

Составы команд:

«Волга»: Климович, Гапечкин, Цыганцов (Сергеев, 84’), Хайруллов, Максименков, Сапета, Морозов, Рахманов (Ефремов, 48’), Махмутов (Воронин, 77’), Паскин (48’), Билалов (Джикия, 65’).

«Рубин»: Беленов, Фаттахов (Грицаенко, 87’), Тесленко, Нижегородов, Попов, Горбунов, Апшацев, Чуперка (Моторин, 77’), Бакаев, Фамейе, Костюков.