Москва, 5 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Госдуме обещают бороться за продление программы детского туристического кешбэка, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Горно-Алтайский педагогический колледж gapc.org.ru Детский лагерь «Манжерок»

«Закрытие программы кешбэка — планы Минфина — поставит крест на этой уникальной отрасли, но главное, дети окажутся вытолкнуты не только на улицу, хуже — в интернет, где их обрабатывают все кому ни попало. А мы будем в это время тратить бюджетные деньги на закупку палаточных автокемпингов и глэмпингов (700 млн рублей), вылизывание центров столиц регионов по программе центров туристических городов (6 млрд рублей), на привлечение иностранных туристов на российские курорты и их пиар за границей (1,7 млрд рублей)», — рассуждает депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

В то же время теневой (небезопасный) сектор организации отдыха детей продолжает расти и, по оценкам экспертов, составляет до 18%, говорит парламентарий.

«Пока поддержку детей правительством РФ только декларируется. Будем бороться», — заверила Костенко.

По данным Ростуризма, на детский кешбэк было потрачено в 2022 году около 7 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Российский союз туриндустрии просит Госдуму вернуть программу кешбэка как самую эффективную за 30 лет меру поддержки отрасли.