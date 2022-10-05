Мюнхен, Германия, 5 октября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан заявил, что в клубе в ближайшее время не планируют отправлять в отставку главного тренера основной команды Юлиана Нагельсмана.

ФК Бавария Мюнхен

«Мы абсолютно уверены в Юлиане. Конечно, мы были готовы к тому, что могут быть сложные этапы, но он очень быстро учится и обладает отличными качествами. Мы все верим в него. Я всегда говорил, что нужно дать ему время, в том числе потому, что мы еще не проиграли. У нас достаточно очков в Лиге чемпионов и чемпионат Германии в самом разгаре», — цитирует Кана немецкое издание Bild.

После восьми сыгранных туров «Бавария» с четырьмя победами и 15-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. В рамках Лиги чемпионов мюнхенский клуб набрал девять очков после трех матчей группового этапа.