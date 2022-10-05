София, , 17:46 — REGNUM Действующее правительство Болгарии внесло принципиальные изменения в постановление о воинском учете болгарских граждан и техники для мирного и военного времени. Об этом 5 октября сообщает софийский информационный портал News. bg.

Армия Болгарии

Нововведение предусматривает облегченный вариант мобилизации резервистов и соответствующее расширение полномочий представителей военных комиссариатов. Кроме того, упрощается процесс подписания документов на прохождение службы по контракту и расширяется перечень специальностей, затребованных в вооруженных силах Болгарии.

Как утверждают в болгарском правительстве, это повысит эффективность процесса комплектации армейских подразделений и «положительно скажется» на укреплении обороноспособности государства.

Изменения могут быть связаны с обострением общественно-политической ситуации на территории б. УССР и намерением официальной Софии принять активное участие в укреплении восточных границ НАТО.

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