Барселона, Испания, , 17:43 — REGNUM 25-летний хавбек каталонской «Барселоны» и национальной сборной Кот-д’Ивуара Франк Кессье получил травму. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

По информации источника, Кессье растянул приводящую мышцу правого бедра. Вчера, 4 октября, ивуарийский хавбек вышел на замену в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» на 83-й минуте.

В текущем сезоне Франк Кессье принял участие в восьми матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Виктории».

За каталонский клуб футболист выступает с 4 июля 2022 года после перехода из «Милана» на правах свободного агента. Действующее соглашение Кессье с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.