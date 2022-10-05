Красногорск, 5 октября 2022, 17:47 — REGNUM Власти Московской области окажут семьям мобилизованных военнослужащих запаса материальную помощь, сообщает 5 октября агентство РИА Новости со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о региональных мерах поддержки мобилизованных жителей Подмосковья.
По его словам, семьи мобилизованных получат выплату в размере 200 тыс. рублей.
«Будет осуществлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей — это самое заметное мероприятие», — цитирует агентство слова Андрея Воробьева.
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