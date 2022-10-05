В Московской области окажут финансовую помощь семьям мобилизованных
Красногорск, 5 октября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Власти Московской области окажут семьям мобилизованных военнослужащих запаса материальную помощь, сообщает 5 октября агентство РИА Новости со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО. Частичная мобилизация
Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о региональных мерах поддержки мобилизованных жителей Подмосковья.
По его словам, семьи мобилизованных получат выплату в размере 200 тыс. рублей.
«Будет осуществлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей — это самое заметное мероприятие», — цитирует агентство слова Андрея Воробьева.