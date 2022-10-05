Вашингтон, 5 октября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Голливудский актер Алек Болдуин и продюсеры вестерна «Ржавчина» достигли мирового соглашения в деле о наследстве кинооператора Галины Хатчинс, которая была застрелена на съемочной площадке в прошлом году, сообщает 5 октября Deadline.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

Отмечается, что теперь дело остается за судом, который должен либо отвергунть либо утвердить мировое соглашение.

Напомним, сделка заключается между Болдуин и компанией Rust Movie Productions и мужем погибшей женщины.

21 октября 2021 года на съёмках фильма «Ржавчина» Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соуза. Позже выяснилось, что ружьё актёра зарядили боевыми патронами.