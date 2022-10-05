Дубровский район, , 17:37 — REGNUM Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили 5 октября вблизи посёлка Сеща Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Авиабомба весом 50 кг https://32.mchs.gov.ru

Взрывоопасный предмет находился в лесном массиве. Взрывотехники определили в снаряде авиационную весом 50 кг. Находку аккуратно вывезли на специальный полигон и обезвредили.

Только за сентябрь 2022 года брянские спасатели обезвредили 10 артиллерийских снарядов, 36 миномётных мин, две гранаты, 50-кг авиабомбу бомбу и противотанковую мину.