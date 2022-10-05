Леверкузен, Германия, , 17:36 — REGNUM Бывший полузащитник мюнхенская «Баварии» и сборной Испании по футболу Хаби Алонсо в ближайшее время возглавит леверкузенский «Байер-04». Об этом 5 октября сообщает издание Kolner Stadt-Anzeiger.

Хаби Алонсо Майоров Владимир

По информации источника, 40-летний специалист подпишет с «фармацевтами» контракт до конца дня среды.

Ранее сообщалось, что экс-наставник лондонского «Челси» Томас Тухель отказался сменить Херардо Сеоане на посту главного тренера «Байера-04».

После восьми сыгранных туров немецкой Бундеслиги 2022/23 «Байер-04» с одной победой и пятью набранными очками занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.