Санкт-Петербург, 5 октября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. На развязке кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд, предупредил 5 октября начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» Надземный пешеходный переход.

И без того сложная дорожная обстановка на Пулковском шоссе осложнится дорожными работами, которые будут вести на 68 км КАД с 7 по 10 октября.

«В связи с производством работ по монтажу опалубки для последующего бетонирования двух новых стоек опоры надземного пешеходного перехода, в течение трёх ночей подряд будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по съезду с Пулковского шоссе по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо КАД», — рассказал Пузыревский.

Отметим, чтобы избежать заторов аварийно-восстановительные работы с полным перекрытием движения на съезде будут производиться в ночное время суток, в период времени с 23:00 до 06:00, в часы минимальной интенсивности дорожного движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дорожные рабочие ведут ремонт Пулковского шоссе, которое связывает город с международным аэропортом. Основной этап продлится до 20 октября. Весной рабочие вернутся на шоссе, чтобы завершить благоустройство территории.