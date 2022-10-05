5 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:39 — REGNUM В понедельник, 3 октября, основатель SpaceX Илон Маск поделился с подписчиками в Twitter наброском «плана», который потенциально мог бы привести к прекращению конфликта между Россией и киевским режимом.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вполне естественно, что это предложение вызвало ярость как на просторах Twitter, так и во всей мировой прессе, особенно среди тех сил, которые стремятся к продолжению конфликта любой ценой. Такие крупные фигуры, как глава киевского режима Владимир Зеленский, во всеуслышание обвинили Маска, который всего несколько месяцев назад подарил Киеву спутниковое оборудование Starlink на десятки миллионов долларов.

Напомним, что Маск предлагает признать Крым частью России, а также перепровести референдум в Донбассе под наблюдением ООН и признать его результаты, какими бы они ни были. Для Киева Маск предложил нейтральный статус.

Обсуждение твитта американского миллиардера не утихает на просторах социальных сетей третий день подряд, и нашлось множество людей, посчитавших план по заключению мира практичным и обоснованным.

При этом многие, хотя и высказывая надежду на заключение мира, трезво отметили, что ни киевский режим, ни Запад мира не хотят. В связи с этим пользователи американских социальных сетей пришли к выводу, что именно Россия одержит решающую победу.

«Наконец-то разумный призыв к дипломатии с прагматичными решениями. Вопрос только в том, кто будет следить за мониторингом ООН, чтобы не допустить глобалистских махинаций?» — интересуется Margaret Anna Alice.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку даже они они заслуживают большего доверия, чем ООН», — отвечает Evil Harry.

«Всё это разумно, но империя Соединенных Штатов не стремится к миру. Она стремится к порабощению», — указывает Feral Finster.

«И не забывайте про отмывание денег!» — отвечает AM Schimberg.

«Запад — агрессор, который хочет контролировать Россию и Китай. Они не готовы к потере власти», — пишет Smith.

«США поддержали и создали фон для этой агрессии, чтобы отвлечь внимание от своей леводемократической игры по уничтожению Америки. Идиоты в болоте Вашингтона впадают в отчаяние и хотят войны с Россией для дальнейшего продвижения своей гнилой повестки дня, основанной на ненависти», — размышляет Gorgo.

«Байден и другие поджигатели войны в Вашингтоне не хотят мира», — указывает Kathleen Janoski.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«То, что предлагает Маск, — это, по сути, первоначальные предложения России. Теперь уже слишком поздно. Киев может продолжать сражаться, убивая 10-20 тысяч русских и теряя еще 100-200 тысяч своих, но конечный результат не изменится», — подчеркивает TRM.

«Нейтральный ООН? Серьезно?» — иронизирует MarianneK.

«Сергей Лавров, министр иностранных дел России, снова и снова доводил до сведения ООН озабоченность и просьбы о проведении обзоров и инспекций, которые отвергались с порога. Первая серия жалоб и заявлений касалась лабораторий по исследованию биологического оружия и оккультных экспериментов на животных и людях, финансируемых и проводимых за счет средств США. Усилия по проведению переговоров были отвергнуты ООН и большинством партнеров по НАТО, за исключением Турции», — напоминает Betsy McDonel Herr, Ph. D.

«Эти планы имели смысл во время заключения Минских соглашений и, возможно, в какой-то степени в марте 2022 года, когда Зеленский вел переговоры в Стамбуле с представителями Москвы. Но коллективный Запад проигнорировал упомянутые соглашения и специально сорвал мартовские переговоры. Сейчас уже слишком поздно для того, что предлагает Маск. Сегодня Россия возьмет (и должна взять) весь юго-восток территорий бывш. УССР, включая Одессу, и потребует гарантий демилитаризованного и денацифицированного государства под управлением Киева. Это лучшее, на что могут надеяться Зеленский и его натовские марионетки. Это больше, чем они действительно заслуживают», — рассуждает JohnnyCuredents.

Отметим, что ранее Маск также назвал передачу Крыма Киеву ошибкой Никиты Хрущева, напомнив, что полуостров являлся частью России с 1783 года. Кроме того, предприниматель провёл опрос среди своих подписчиков по вопросу, должны ли жители Донбасса и Крыма сами решать, с кем они хотят остаться: с Россией или киевским режимом. Большинство пользователей ответило утвердительно.

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