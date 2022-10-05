5 октября 2022 | Время чтения 7 мин

Игорь Друзь, , 20:22 — REGNUM В условиях масштабных боевых действий на территории бывш. УССР, фактически являющихся борьбой НАТО против России, чрезвычайно важна внутренняя стабильность нашего общества. И в целом она есть: в нашем обществе существует консенсус в вопросе освобождения территории бывш. УССР от власти преступного режима Зеленского — порядка 80% людей поддерживают СВО. Однако совсем иная картина наблюдается в религиозных конфессиях, чьи центры находятся на Западе.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Их видные представители сами нередко признаются в негативном отношении к действиям России. Так, 22 сентября на влиятельном католическом ресурсе «Сatholic review» вышло интервью с неким «видным российским священником», принадлежащим к данной деноминации. Он открыто заявил, что абсолютное большинство российских католиков враждебно настроены к освобождению территории бывш. УССР: «Сами католики разделены: около 20 процентов поддерживают войну, 40 процентов категорически против, и еще 40 процентов наблюдают за тем, что произойдет, особенно если дела пойдут хуже и будут убиты члены их семей».

Итак, если в среднем по России всего 20% населения не поддерживает СВО, то в католической конфессии таких 80%.

Католическая служба Дарья Антонова © ИА REGNUM

Особенно показательна в этом плане концовка статьи, где сказано:

«Обращаясь к римским паломникам 21 сентября, папа Франциск сказал, что «трагическая война» заставила «некоторых людей задуматься о ядерном оружии, об этом безумии», добавив, что ему рассказали о «дикости, чудовищах и замученных трупах», которые в настоящее время находятся на территории бывш. УССР.

То есть папа-иезуит в скользких выражениях, но недвусмысленно обвинил Россию во всяких надуманных смертных грехах, совершенно забыв о том, как его подчиненные — униаты и католики б. УССР — совершали госпереворот, а потом 8 лет мучили народ Донбасса, не смирившийся с ним. В киевском майдане личное участие принимал и посланник Франциска — папский нунций Томас Галиксон (посол Ватикана), публично поддержавший кровавый мятеж своей политической пропагандой, например, заявив: «Евромайдан» воплощает то, что сегодня заботит весь мир, при этом неуклонно озаряя светом и надеждой человеческое стремление к достоинству и праву на самоопределение, поэтому мы стоим рядом со всеми этими мужчинами и женщинами доброй воли и молимся за их нацию».

Томас Галиксон OSBM

Папа Франциск был настолько доволен противозаконным участием своего дипломата в майданном мятеже, установившем русофобский режим в Киеве, что после него доверил Томасу Галиксону престижный пост нунция одновременно в Швейцарии и Лихтенштейне.

В рамках русофобской линии папы Римского действуют и его подчиненные в РФ.

Например, в 2019 году глава Паоло Пецци и генеральный секретарь конференции публично поддержали массовые «антикоррупционные» протесты, проводимые осужденным за мошенничество Навальным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его соратниками.

Паоло Пецци тогда пламенно осудил российскую коррупцию и потребовал «демократических» перемен в России, одобряя акции навальнистов, заветным желанием которых было не искоренение темных финансовых схем, а их переключение в свою пользу.

Однако такие политиканские речи г-на Пецци (выходца из Италии) только поставили его в смехотворное положение. Ведь получилось, что Россию попытался учить борьбе с коррупцией выходец из страны настолько коррумпированной, что именно она одарила мир самим этим термином, а также милыми словами типа «мафия», «каморра», «омерта».

Слово «коррупция» впервые ввел в оборот известный итальянский философ Никколо Макиавелли, возмущенный продажностью местных князьков. Увы, и в наше время Италия является весьма коррумпированной страной. Более того, коррупционными скандалами постоянно сотрясается маленькое, но весьма богатое государство Ватикан, главе которого подчинен г-н Пецци. Так что у «правдолюбивого» руководителя российских католиков есть намного больше резонов писать гневные антикоррупционные письма к Франциску — абсолютному монарху Ватикана, чем возмущаться порядками в России. Сначала ведь надо вынуть бревно из своего глаза, наведя порядок в своей конфессии, а уж потом выискивать песчинки в глазах других. Да, в России действительно есть коррупция, но с ней следует разбираться ее коренным жителям. А политические рецепты от представителя конфессии, центр которой находится за пределами России и был ей веками враждебен, здесь практически никому не нужны.

Паоло Пеции Tincatina

Но католический архиепископ Паоло Пецци не успокоился, и теперь, в период куда более острого кризиса, выдал новые сомнительные перлы. 28 сентября вышло обращение Конференции католических епископов России в связи с объявлением частичной мобилизации. Правда, в нем не было столь откровенной политической пропаганды, как с вышеуказанными агитками в пользу Навального, но все равно его общий смысл весьма странен.

Например, там есть такой тезис: «война никогда не была и не будет средством решения проблем, возникающих между нациями…

…Сегодня наши сердца наполнены скорбью и бессилием от неспособности сделать нечто или даже просто найти нужные слова, которые могли бы решительным образом изменить ситуацию… В конечном итоге вопрос о допустимости участия в военных действиях — это вопрос человеческой совести…

… Церковь напоминает государственным властям, что они «должны находить справедливое решение в тех случаях, когда человек по убеждению отказывается брать в руки оружие, при этом оставаясь обязанным служить человеческому сообществу иным образом».

Тут есть явные намеки на недопустимость военных операций, хотя сам Ватикан их постоянно поддерживает, в том числе уже восемь лет киевские слуги папы Римского финансово и политически поддерживают войну прозападного киевского режима против восставшего Донбасса, и сам папа Римский недавно назвал поставки оружия Киеву «морально допустимыми». Я уж не говорю о том, что в Средневековье Папская область была одним из самых милитаристских государств Италии, причем порой папы лично водили свои полки в атаку.

В данном послании сделан акцент на том, чтобы государство дало гражданам возможность альтернативной, не армейской службы. Но на территории б. УССР представители папы Римского выдавали диаметрально противоположные воззвания. 24 февраля, сразу же после начала СВО, вышло послание Конференции епископов Римско-католической церкви на территориях б. УССР к верующим, где безо всяких сантиментов и экивоков о необходимости альтернативной службы было заявлено: «… В этой ситуации, когда Россия начала полномасштабную войну против [б. УССР — ИА REGNUM], важна ответственность каждого из нас. Прежде всего не дадим страху овладеть нами … Будем готовы защищать нашу Родину в соответствии с нашими возможностями и обязанностями — в армии или на своем рабочем месте, в госпиталях или оказывая первую помощь, материальной поддержкой или словом утешения, молитвой или пожертвованием страдания».

Римско-католическая церковь Святого Николая в Киеве Konstantin Brizhnichenko

А в США католические епископы выступили против «ядерных угроз» руководства России, хотя они вообще не звучали со стороны официальных лиц…

Итак, на территории б. УССР и в США католическая конфессия, тесно спаянная с государством Ватикан, с Вашингтоном и Брюсселем, явно выразила свою поддержку режиму Владимира Зеленского, а в России выступила более двусмысленно, очевидно, опасаясь последствий. Тем не менее их позиция очевидна. Тем более что сейчас руководство российских католиков по призыву папы Римского проводит собрания клира и мирян в рамках так называемого «Синодального пути», чтобы окончательно реформировать свою конфессию в стиле нового мирового порядка со всеми его известными «пунктиками». Для подготовки данного суперинклюзивного собрания подключили разнообразных католических активистов.

В том числе, например, подключили и одиозную питерскую журналистку Марию Смирнову, которая поддерживала русофобию на территории б. УССР еще со времен майдана, когда написала статью под говорящим названием «Евромайдан: Ужас — оказаться не с Европой, а с Россией».

Однако Смирнову пригласили не только потому, что она полагает себя чем-то вроде «бандеровки». Она вдобавок начала считать себя… мужчиной, назвала себя на французский манер «Ари», то есть «Львом» в переводе, и занялась «ЛГБТ-активизмом».

Паоло Пецци ведь не только навальнистов поддерживает, но и так называемых «ЛГБТ-католиков», и для этого равноправным членом «Синодального пути» сделал группу нездоровых людей, которые не могут определиться не только в своей национальности, но даже в половой принадлежности. Не удивлюсь, если г-н Пецци создаст еще и группы «проституто-католиков» или «нарко-католиков» — папа Франциск стремится к полной инклюзивности…

Но если наша Госдума примет закон о запрете пропаганды гомосексуализма взрослым, а не только детям, как сейчас, то Паоло Пецци, последовательно насаждающий «ЛГБТ-идеологию» в своей конфессии, сможет быть осужден согласно УК РФ. А рядовым российским католикам стоило бы призадуматься о связи политических и биологических извращений и о том, какие нормативы насаждает их руководство, нарушающее собственные каноны.