Москва, 5 октября 2022, 17:39 — REGNUM Проект по реабилитации российских военнослужащих, ополченцев и добровольцев, побывавших в плену у бандеровцев или получивших ранения во время спецоперации на территории б. УССР запустил православный фонд «Благодатная Таврида».
Об этом сообщил 5 октября в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда. Он отметил, что курс восстановления и адаптации будет проходить на базе пансионатов-партнёров фонда и паломнических центров РПЦ.
Представитель РПЦ назвал эту инициативу «крайне важной и своевременной».
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