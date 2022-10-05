Москва, , 17:39 — REGNUM Проект по реабилитации российских военнослужащих, ополченцев и добровольцев, побывавших в плену у бандеровцев или получивших ранения во время спецоперации на территории б. УССР запустил православный фонд «Благодатная Таврида».

Владимир Легойда Иван Андреевский

Об этом сообщил 5 октября в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда. Он отметил, что курс восстановления и адаптации будет проходить на базе пансионатов-партнёров фонда и паломнических центров РПЦ.

Владимир Легойда «Как сообщают организаторы, программа реабилитации предполагает медицинское восстановление по профилю санаториев, групповую и индивидуальную психологическую помощь, юридическую консультацию для получения государственной поддержки, духовно-пастырское окормление военными священниками и культурную программу».

Представитель РПЦ назвал эту инициативу «крайне важной и своевременной».

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