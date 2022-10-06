6 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, Сергей Кузьмичёв, , 09:44 — REGNUM В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище прошли похороны Егора Ивановича Горшкова — командира Отдельной тактической группы «Суть времени», погибшего в боях за освобождение России от бандеровских мутантов. Церемония прощания проходила днём 4 октября.

Храм Преподобного Сергия Радонежского Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отпевание погибшего состоялось в храме Преподобного Сергия Радонежского, расположенном у воинского кладбища. К могиле гроб был доставлен по воинскому обычаю — на боевой технике в сопровождении почётного караула. В последний путь покойного провожали родные и близкие, боевые товарищи, соратники по движению «Суть времени».

Мемориальное военное кладбище в Мытищах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В последний путь покойного провожали родные и близкие, боевые товарищи, соратники по движению «Суть времени» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ордена и медали Егора Горшкова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С прощальной речью выступил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Троекратный залп ружейного салюта сопроводил предание тела земле. Егор Иванович Горшков (Вольга) сражался с бандеровцами и их западными хозяевами с 2014 года.

Крышка гроба укрыта полотнищем государственного флага Российской Федерации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Кургинян Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Ходаковский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При опускании гроба в могилу произвели салют Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Егора Горшкова (Вольгу) проводили в последний путь с воинскими почестями Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Могила Егора Горшкова (Вольги) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Венки в память о погибшем солдате Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аллея героев военного кладбища в Мытищах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Егор погиб 28 сентября, за несколько дней до воссоединения с Россией тех земель, которые он сначала отстоял, а затем освобождал. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Смерть фашистским оккупантам!

Стелы у входа в некрополь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Изображение на стеле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Изображение на стеле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM