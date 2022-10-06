Наталья Стрельцова, Сергей Кузьмичёв,
6 октября 2022, 09:44 — REGNUM В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище прошли похороны Егора Ивановича Горшкова — командира Отдельной тактической группы «Суть времени», погибшего в боях за освобождение России от бандеровских мутантов. Церемония прощания проходила днём 4 октября.
Храм Преподобного Сергия Радонежского
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отпевание погибшего состоялось в храме Преподобного Сергия Радонежского, расположенном у воинского кладбища. К могиле гроб был доставлен по воинскому обычаю — на боевой технике в сопровождении почётного караула. В последний путь покойного провожали родные и близкие, боевые товарищи, соратники по движению «Суть времени».
Мемориальное военное кладбище в Мытищах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В последний путь покойного провожали родные и близкие, боевые товарищи, соратники по движению «Суть времени»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ордена и медали Егора Горшкова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
С прощальной речью выступил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Троекратный залп ружейного салюта сопроводил предание тела земле. Егор Иванович Горшков (Вольга) сражался с бандеровцами и их западными хозяевами с 2014 года.
Крышка гроба укрыта полотнищем государственного флага Российской Федерации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сергей Кургинян
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Александр Ходаковский
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
При опускании гроба в могилу произвели салют
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Егора Горшкова (Вольгу) проводили в последний путь с воинскими почестями
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Могила Егора Горшкова (Вольги)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Венки в память о погибшем солдате
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аллея героев военного кладбища в Мытищах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Егор погиб 28 сентября, за несколько дней до воссоединения с Россией тех земель, которые он сначала отстоял, а затем освобождал. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Смерть фашистским оккупантам!
Стелы у входа в некрополь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Изображение на стеле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Изображение на стеле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Памятный камень заложен в канун 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в знак начала строительства Государственного военно-мемориального кладбища
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM