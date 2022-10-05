Курган, 5 октября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддерживает президента России Владимира Путина в вопросе единых подходов к воспитанию и образованию в стране. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

«Нужно укреплять суверенную систему образования, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю», — заявил Владимир Путин 5 октября.

Курганский губернатор в свою очередь выразил надежду на то, что заканчиваются «многочисленные эксперименты» над системой образования.

«И это обеспечит исход и исчезновение «светлоликих людей из варварской страны», которые последовательно и долго готовили из детей «граждан мира в обществе потребления». И начнётся последовательное её оздоровление», — отметил Вадим Шумков.

Глава Зауралья также надеется, что прекратится многолетнее визуальное и понятийное замещение в детских головах образов Александра Невского, Суворова, Кутузова, героев нашей Отечественной войны на Человеков-пауков, Халков и иных «фантастических тварей», начиная с детских тетрадей и учебных пособий, завершая информационным контентом.

«Что вернутся уроки полноценной начальной военной подготовки вместо не совсем понятного ОБЖ, а полноценные уроки труда и трудовое воспитание придут на смену вырезанию звёздочек из фольги и бумаги взрослыми парнями и девушками. Что школа вновь станет местом для воспитания полноценных граждан, мыслящих и созидающих, а не думающих и действующих в формате клише-ЕГЭ», — добавил к списку надежд курганский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», что «искажённое преподавание истории недопустимо, детям нужно передать нравственный и культурный код российского народа».