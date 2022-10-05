Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Американский миллиардер Илон Маск и руководство социальной сети Twitter еще не договорились о прекращении судебного процесса и о завершении сделки по покупке медиа-платформы за $44 миллиарда долларов, сообщает 5 октября Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с судебным процессом.

Илон Маск Daniel Oberhaus

«Следите за судебным процессом», — подчеркнул один из источников.

Накануне, 4 октября, юридическая команда Twitter и адвокаты Маска провели встречу с судьей, курирующим судебный процесс, чтобы попытаться найти пути для завершения сделки.

Ранее Twitter вызвала Маска в суд после того, как он заявил, что отказывается от сделки и что компания якобы не раскрыла ему достоверную информацию о количестве ботов в своей сети. Днём 4 октября Twitter было получено письмо от адвокатов Маска с предложением все-таки довести сделку до конца. В Twitter отметили, что были слегка удивлены таким неожиданным решением со стороны миллиардера. Сам Маск также пока не объяснил своих мотивов.