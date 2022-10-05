Киев, , 17:27 — REGNUM Своих раненых расстреливали боевики ВСУ по приказу, рассказали представители бандеровской армии в своём видеообращении, опубликованном 5 октября Ильёй Кивой в телеграм-канале.

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В селе Новое наши люди, которые запрашивали эвакуацию и помощь, были просто жестоко убиты, — сказал один из солдат ВСУ. — Кто убит, а кого «дострелили»: «трёхсотых» (раненых — прим. ИА REGNUM) наших достреливали».

По его словам, ему и другим солдатам приказали уничтожать дома мирных жителей, где якобы никого не было, но потом оказалось, что там находились живые люди.

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