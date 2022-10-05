Магнитогорск, Челябинская область, , 17:22 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области сотрудник одной из коммерческих организаций отдан под суд за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, с 2018 по 2020 управленец получил с помощью обмана топливные карты своих подчинённых и реализовал их третьим лицам. В итоге организации был причинён ущерб на 12,7 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска. Имущество обвиняемого на 13 млн рублей арестовано.