Магнитогорск, Челябинская область, 5 октября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области сотрудник одной из коммерческих организаций отдан под суд за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, с 2018 по 2020 управленец получил с помощью обмана топливные карты своих подчинённых и реализовал их третьим лицам. В итоге организации был причинён ущерб на 12,7 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска. Имущество обвиняемого на 13 млн рублей арестовано.