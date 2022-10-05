Анадырь, , 18:30 — REGNUM За последние полтора месяца в небольшом селе Биллингс на Чукотке «Медвежьим патрулем» было зарегистрировано более 40 встреч с полярными хищником. В большинстве случаев применялся отгон белых медведей. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Белый медведь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чукотский арктический посёлок Биллингс стал рекордсменом по количеству встреч с белыми медведями. Сообщения о встрече с полярным хищником приходят едва ли не ежедневно.

Для того чтобы избежать нежелательных встреч, в посёлке работает «Медвежий патруль», который отгоняет хищников подальше от населённого пункта. Патруль ежедневно совершает объезд окрестности села и регулярно проводит беседы с населением, разъясняя правила и принципы поведения при встрече с хищником.

«Сейчас об этом с улыбкой рассказываешь, а вообще страшно бывает, когда некоторые белые медведи человека не боятся. Мы ведь сразу стараемся их прогонять ещё на подходах к посёлку, чтобы животные понимали, что человек это плохо. Мы ведь о них так заботимся. Чем дальше от человека, тем меньше проблем, живее будут», — рассказал Борис Иваешев, один из патрульных.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап научно-исследовательской экспедиции «Беломедвежья перепись» завершился на острове Врангеля. В рамках этого этапа была впервые проведена апробация в суровых арктических условиях нового метода мониторинга белых медведей — с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан». Общее время полётов составило свыше 103 часов, а длина — 8317 километров.

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