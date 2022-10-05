Страсбург, Франция, , 17:23 — REGNUM Дискуссия в Совете Европы по вопросу о приеме сепаратистского Косово в состав этой организации закончилась без принятия соответствующего заключения. Об этом 5 октября агентству «Танюг» заявила глава миссии Сербии в Совете Европы Александра Джурович.

Флаги стран — членов Совета Европы

По ее словам, СЕ пока не определил дату для продления дискуссии по этому вопросу.

«Встреча закончилась тем, что решение о запуске процедуры (принятия сепаратистского Косово в СЕ — ИА REGNUM) не было принято, и этот вопрос окажется повторно на повестке дня какой-то из будущих встреч», — рассказала Джурович.

Она добавила, что во время дискуссии было заметно, что среди стран-членов СЕ нет единого мнения по поводу приема Косово в состав организации.

«В СЕ двенадцать государств, которые не признали односторонне провозглашенную независимость так называемого Косово», — уточнила Джурович.

Напомним, что сепаратистское Косово подало заявку о приеме в Совет Европы после выхода России из состава этой организации.