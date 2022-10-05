5 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Комбат «Русского легиона» о вопросах организации современной связи и систем управления в российских войсках, участвующих в СВО.

Сергей Артёменко, , 20:41 — REGNUM Командир батальона «Русский легион» (Б. А. Р. С. — 13) Сергей Фомченков в интервью ИА REGNUM рассказал о возможном решении ряда проблем, стоящих перед российской армией в ходе проведения СВО на фоне частичной мобилизации.

Войска связи Министерство обороны Российской Федерации

ИА REGNUM: На фоне начавшейся частичной мобилизации многие участники СВО и военные эксперты говорят, что одной из основных проблем российской армии является серьёзная нехватка средств закрытой связи и отсутствие координации между различными подразделениями.

Сергей Фомченков: К сожалению, проблема наличия достаточного количества средств связи, которые бы обеспечивали управляемость подразделений и своевременную обратную связь в командной цепочке, существует. Нельзя сказать, что современных средств связи в армии нет. Есть, но во-первых в недостаточном количестве, а во-вторых, несмотря на прогрессивные технические решения, они зачастую не обеспечивают выполнения элементарных требований к средствам связи. Например, по радиусу действия, надёжности, мобильности и возможности использования в автономных условиях.

Войска связи Министерство обороны Российской Федерации

Что нужно для того, чтобы обеспечить нормальной связью мобилизуемых бойцов?

Нужны технические решения, способные обеспечить бойцов удобной, функциональной в полевых условиях, надёжной и дальнобойной связью. ВСУ используют спутниковую связь через систему спутников «Старлинк», принадлежащую Илону Маску. Но это лишь один из вариантов. Есть варианты обеспечения достаточно надёжной связью с задействованием глобальной сети Интернет через т. н. IP-телефонию. Можно обеспечить войска и более простой связью на основе уже имеющейся. Но необходимо решить проблему широкого покрытия через ретрансляторы и увеличения ресурса автономной работы батарей переносных раций.

Реально ли в относительно короткие сроки создать такую систему управления войсками, которая могла бы эффективно противостоять аналогичной системе, которая сейчас используется с украинской стороны и подразумевает использование западных средств разведки, наведения и пр.

С точки зрения наличия необходимых технологий создания систем управления войсками — они у нас есть. Есть даже российские образцы «единой системы управления тактического звена» (ЕСУ ТЗ), запущенные в серийное производство. Но в реальности в войсках во время боевых действий она не используется, да и смею предположить, что ЕСУ ТЗ опирается на армейские элементы связи и управления.