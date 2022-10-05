Подгорица, , 17:14 — REGNUM Отложенный из-за пандемии проект строительства третьего по счету в Черногории ветропарка «Гвод» около города Никшич решено возобновить, пишет издание Vijesti.

В Адыгее появится ветропарк Http://www.adygheya.ru

Подписание соглашения на кредит от Европейского банка реконструкции и развития с черногорской энергокомпании EPCG ожидается в декабре 2022 года. Запуск ветропарка в эксплуатацию возможет в 2024 году.

Планируемая установленная мощность ветропарка составит 54,6 мегаватт (МВт) с ожидаемой годовой выработкой около 150 гигаватт-часов (ГВтч) и покроет потребности в электроэнергии 25 000 домохозяйств.