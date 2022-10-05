Ковровский район, Владимирская область, 5 октября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Условия размещения мобилизованных граждан проверили в окружном учебном центре под Владимиром губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Владимирской области Александр Авдеев. На месте решались «вопросы на бытовые темы», сообщил 5 октября в социальных сетях владимирский губернатор.

https://avo.ru В воинской части

Александр Авдеев отметил, что центр не был рассчитан на такое количество резервистов. Поэтому область и муниципалитеты взяли на себя обязательства помочь с обустройством воинской части. Так, для личного состава поставили палаточный лагерь и провели туда электричество, починили теплосети, возвели ангар для приёма пищи, установили дополнительные биотуалеты и умывальники. В казармах идёт капремонт канализации, эти работы планируют завершить к выходным.

«Ежедневно передаём помощь от жителей и предпринимателей. Вчера поступили 3 650 пар тапок и 2 500 ковриков. Ожидаются берцы, тёплое бельё, фонари, спальники и другое. Спасибо всем причастным! Командиры передают нам информацию о доппотребностях наших бойцов. Помогаем и будем помогать», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, план по частичной мобилизации во Владимирской области выполнен на 90%.