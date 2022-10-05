Москва, , 17:15 — REGNUM На два миллиона баррелей в сутки сократят страны ОПЕК+ нефтедобычу, сообщает Reuters. Решение принято мониторинговым комитетом картеля на заседании 5 октября.

Штаб-квартира ОПЕК в Вене (сс) Vincent Eisfeld

По данным источников издания, со следующего месяца эта норма вступит в силу, а вот в каком временном промежутке она буде действовать, неясно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вашингтон пытается отговорить тех, на кого имеет влияние в ОПЕК+, голосовать со сокращение нефтедобычи.

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