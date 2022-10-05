Москва, 5 октября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. На два миллиона баррелей в сутки сократят страны ОПЕК+ нефтедобычу, сообщает Reuters. Решение принято мониторинговым комитетом картеля на заседании 5 октября.

(сс) Vincent Eisfeld Штаб-квартира ОПЕК в Вене

По данным источников издания, со следующего месяца эта норма вступит в силу, а вот в каком временном промежутке она буде действовать, неясно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вашингтон пытается отговорить тех, на кого имеет влияние в ОПЕК+, голосовать за сокращение нефтедобычи.