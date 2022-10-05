Челябинск, 5 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Челябинске под суд отдан гражданин, обвиняемый в грабеже, краже, вымогательстве и похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что вместе с подельниками он похитил гражданина и вымогал у его знакомого деньги за освобождение. Также поддельникам вменили хищение с банковского счёта крупной суммы денег.

Размер причинённого пострадавшим ущерба превысил 3,2 млн рублей. Уголовное дело направлено в Челябинский облсуд.