Подгорица, 5 октября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Согласно более ранним оценкам Всемирного банка, экономика Черногории должна была вырасти на 3,6 процента в этом году и на 4,7 процента в следующем году. При этом в последнем отчете Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста экономики Черногории на 2022 год до 6,9 процента, а на следующий понизил до 3,4 процента.

Рост

В целом для Западных Балкан в этом году прогнозируется рост ВВП на три процента, что, как говорится в сообщении ВБ, является самым медленным ростом в регионе Европы и Центральной Азии.