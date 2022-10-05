Бухарест, 5 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. С января 2023 года в Румынии будут увеличены суммы налогообложения в сфере недвижимости. Об этом 5 октября со ссылкой на заявление румынского министра финансов Адриана Качу сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По словам Качу, эти изменения позволят «в значительной степени привести отраслевое законодательство в соответствии с новыми требованиями Еврокомиссии».

Адриан Качу «В среднем налоговый рост составит от 0,8 до 2 процентов, что не явно ударит по карману среднестатистического владельца дома или апартаментов».

При этом в румынском минфине обещают, что нововведение не коснется граждан с низкими доходами. «Контролировать процесс взимания налогов будут местные органы власти», – говорится в ведомственном документе.