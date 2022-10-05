Загреб, 5 октября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Аэропорт Дубровника (Хорватия) зарегистрировал в общей сложности 336 890 пассажиров в сентябре этого года, что на 130 тысяч пассажиров больше, чем в том же месяце прошлого года (207 558), но в то же время на 70 тысяч пассажиров меньше, чем в сентябре допандемийного 2019 года, сообщает издание Index.

RainerPrang В аэропорту

Всего с января по конец сентября 2022 года аэропортом Чилипи было принято и отправлено 1 881 850 пассажиров, что уже в два раза больше по сравнению со всем 2021 годом, а по сравнению с первыми 9 месяцами 2019 года даже на 623 096 пассажиров меньше.