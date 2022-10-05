Москва, 5 октября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Протест выражен Россией Литве из-за необоснованной высылки из этой прибалтийской республики временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя, сообщили 5 октября в пресс-службе российского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Отмечается, что ноту протеста вручили вызванному в МИД РФ сотруднику литовского посольства «в ответ на необоснованную высылку» российского дипломата. Рersona non grata Россия в своём заявлении объявила временного поверенного в делах Литвы в РФ Виргинию Умбрасене.

«Ей предписано покинуть территорию нашей страны в пятидневный срок», — сообщили в ведомстве, добавив, что из-за враждебной политики Вильнюса «российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве — так называемого Дома Балтрушайтиса».

Добавим, что очередной антироссийский шаг Вильнюс предпринял на фоне воссоединения с Россией четырёх освобождённых от киевского режима территорий.