Подгорица, 5 октября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Строительство оставшихся четырех участков автомагистрали из Черногории в Сербию целесообразно и экономически выгодно, если не произойдет падения ожидаемого трафика или увеличения ожидаемых затрат, было указано в обосновании дальнейшего строительства автодороги Бар-Боляре, которое было представлено в рамках программы инвестиций для Западных Балкан.

Marcus Wöckel Магистраль

Министр капитальных вложений Черногории Эрвин Ибрагимович сообщил, что в 2024 или 2025 году можно ожидать тендер на подрядчика на следующий участок. Пока в эксплуатацию сдан один участок от Подгорицы до Колашина.

Стоимость строительства остальных секций оценивается в 1,29 млрд евро.