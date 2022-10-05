Пермь, , 16:52 — REGNUM В Пермском крае завершился первый этап частичной мобилизации. В учебные центры отправлены 100% резервистов, которых планировали мобилизовать. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин на заседании правительства региона, пишут СМИ.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Эшелоны с резервистами из Прикамья в рамках первого этапа отправлялись до 30 сентября.

Призывники поступали в военные учебные центры в Еланях и Тюмени. Мобилизационные мероприятия в регионе продолжаются.

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