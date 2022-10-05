В Прикамье завершён первый этап частичной мобилизации резервистов
Пермь, 5 октября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Пермском крае завершился первый этап частичной мобилизации. В учебные центры отправлены 100% резервистов, которых планировали мобилизовать. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин на заседании правительства региона, пишут СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Эшелоны с резервистами из Прикамья в рамках первого этапа отправлялись до 30 сентября.
Призывники поступали в военные учебные центры в Еланях и Тюмени. Мобилизационные мероприятия в регионе продолжаются.