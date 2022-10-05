Краснодар, , 16:50 — REGNUM Утверждён порядок перечисления единовременных выплат мобилизованным жителям Кубани. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в администрации Краснодарского края.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, сведения от военкоматов, необходимые для перечисления средств, должны поступить в течение двух рабочих дней. Ещё в течение двух рабочих дней на банковские счета будет перечислено 100 тыс. рублей каждому мобилизованному мужчине.

ИА REGNUM сообщало, что получить деньги смогут либо сами призывники, либо члены их семей.

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