Краснодар, 5 октября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Утверждён порядок перечисления единовременных выплат мобилизованным жителям Кубани. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в администрации Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Согласно документу, сведения от военкоматов, необходимые для перечисления средств, должны поступить в течение двух рабочих дней. Ещё в течение двух рабочих дней на банковские счета будет перечислено 100 тыс. рублей каждому мобилизованному мужчине.

ИА REGNUM сообщало, что получить деньги смогут либо сами призывники, либо члены их семей.