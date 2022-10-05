Ижевск, , 17:00 — REGNUM В рамках заседания первой сессии Госсовета Удмуртии седьмого созыва Александр Бречалов вступил в должность главы республики. Мероприятие состоялось 5 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Александр Бречалов Udmurt.ru

Переизбранный на второй срок Бречалов свое выступление начал с минуты молчания в память о жертвах трагедии в ижевской школе №88. Большое внимание глава республики уделил вопросам безопасности в социальных учреждениях и населения в целом. Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за оказанное доверие.

В инаугурации главы Удмуртии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители Совета Федерации и Госдумы, федеральных и региональных органов исполнительной власти, почетные граждане Удмуртии, депутаты Госсовета, главы муниципалитетов, руководители промышленных предприятий и общественные деятели.

Напомним, с 9 по 11 сентября в Удмуртии выбирали главу республики и депутатов Госсовета. По итогам голосования Александра Бречалова поддержали 298 822 избирателя, что составляет 64,37% всех голосов.

Инаугурация должна была состояться 27 сентября, но из-за трагедии в школе ее перенесли на 5 октября.

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