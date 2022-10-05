Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 16:46 — REGNUM Жителям Каменска-Шахтинского (Ростовская область) разрешили пить только кипяченую или бутилированную воду. В водопроводной воде найден токсичный бромдихлорметан. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Органическое соединение обнаружено в пробах воды, взятых для проведения лабораторных исследований в конце сентября. Водопроводную воду можно использовать для приготовления пищи и питья, но только после кипячения или дополнительного очищения фильтрами. Также рекомендуется употреблять бутилированную воду.

ИА REGNUM сообщало, что в школах Каменска-Шахтинского временно отменено горячее питание. Это связано с ухудшением качества питьевой воды.

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