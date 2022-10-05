Тобольск, Тюменская область, , 16:43 — REGNUM В тюменском городе Тобольске рассматривают смету расходов на новогодние праздники в сторону экономии. Об этом написал глава города Максим Афанасьев в своём телеграм-канале.

Тобольск. Тюменская область Kremlin.ru

«Сократили все, от чего можем отказаться не в ущерб главным героям новогодней сказки — нашим детям. Которые ни в коем случае не должны сейчас лишиться праздника, и я уверен, что в этом меня все поддержат», — отметил глава Тобольска.

На Новый год в Тобольске решено обойтись без традиционного фейерверка и общегородского концерта. Зато проведут больше благотворительных утренников, спектаклей и концертов для детей военнослужащих.

«Предусмотрим в смете средства на участие в традиционной городской «Елке желаний» всех ребят, чьи отцы сейчас защищают Родину. Новую иллюминацию на городские улицы покупать не будем, у нас в хорошем состоянии все существующие украшения. Изменим подход к конкурсу на лучшее оформление», — сообщил Максим Афанасьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белгороде отказались от главного новогоднего катка, а в благовещенске отказались от праздничного салюта.

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