Москва, 5 октября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Коррективы внесены в условия отсрочки от частичной мобилизации, заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года». «Аспирантов тоже брать не будут», — сказал Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Комментируя отсрочку от мобилизации для студентов, президент сказал, что в этом вопросе «изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислило».

Владимир Путин «Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно всё-таки не внесли».

В результате, отмечает глава государства, проект указа, представленный Минобороны РФ и правительством, «вышел в таком виде», что теперь пришлось его подправлять. Президент добавил, что подписал указ с такими коррективами.

По этому документу, «отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения» (вечерней форме обучения).

Глава государства пояснил, что отсрочка предоставляется также ординаторам и аспирантам. Все эти нормы распространяются на образовательные и научные организации, обучающие по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.