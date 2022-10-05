Махачкала, 5 октября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Из Дагестана выехала очередная колонна грузовиков с гуманитарным грузом для жителей освобожденных территорий б. УССР. Более 300 тонн продуктов питания получат Донбасс и Запорожье, сообщили в администрации главы и правительства северо-кавказской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

По словам председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, в сборе груза для Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской области принимали участие сельхозтоваропроизводители, индивидуальные предприниматели, предприятия промышленности.

«В состав груза вошли рис, мука, консервы мясные и овощные, вода минеральная питьевая, мясная гастрономия, рисовая крупа, кондитерские изделия, виноград, овощи, фрукты», — заявил премьер-министр.

Было отмечено, что 224 тонны груза повезут в ДНР и ЛНР, еще более 61 тонны — отправили в Запорожскую область.