Кабул, , 16:34 — REGNUM В первые дни 2020 года военные руководители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Совете Кветты решили отнять локальные сети торговли наркотиками у местных торговцев в Афганистане и передать их своим местным командирам среднего и низшего звена для получения дополнительных доходов и структурирования этого процесса. Этот процесс, запущенный по приказу муллы Якуба, нынешнего министра обороны в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), преследовал несколько основных целей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Во-первых, монополия местных сетей по производству наркотиков приносила доход командирам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), часть прибыли шла в их карманы и использовалась для укрепления рядов и привлечения большего числа людей в местные группировки. Во-вторых, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) систематически занимались сбором и переработкой наркотиков, а местные командиры засеяли тысячи джерибов земли в деревнях и отдаленных районах, чтобы укрепить свою экономическую основу.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернули сотни небольших лабораторий по переработке наркотиков. Местные командиры даже использовали своих боевиков для работы на плантациях. Они хотели избавиться от местных контрабандистов, которые действовали самостоятельно. Но это создало большую проблему для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ): мало-помалу фермеры перестали выращивать наркотики, и это нанесло ущерб наркосети талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что никому, кроме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не разрешалось покупать и продавать этот продукт. Но радикалы всё же выиграли от этого: помимо больших доходов и монополии рынка наркотиков на местах, военная организация спасла их от нехватки рабочей силы и сделала рынок более «горячим». Возможно, одной из причин, по которой талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили такую политику, было привлечение в их ряды сотен местных контрабандистов, что впоследствии имело для группировки ощутимый положительный результат.

Местные контрабандисты присоединились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Эта политика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на местном уровне вынудила большую часть контрабандистов присоединиться к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они набирали новых воинов и сами участвовали в боях, хотя бы для вида. Тысячи наркоторговцев, которые также контролировали торговлю оружием на чёрном рынке, присоединились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы иметь возможность продолжать свою работу.

Хотя оценки показывали, что радикалы столкнутся с острой нехваткой живой силы в 2021 году и их потери на полях сражений были очень высоки, но контрабандисты и беглые преступники, чьё выживание было гарантировано зонтиком безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), смогли завербовать новых бойцов в их ряды. Поэтому качественный состав боевиков и командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящихся сейчас у власти, не совпадает с составом радикалов, начавших свою деятельность в 1994 году в Кандагаре. Раньше на местном уровне все они были учащимися религиозных школ, а теперь представляют собой смесь политизированных мулл, контрабандистов оружия и наркотиков и беглых преступников.

Саженцы растительного наркотика Пресс-служба УФСБ России по СПб и ЛО

Возрождение локальных сетей

После захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стратегия группировки в отношении производства и переработки наркотиков изменилась. Поскольку каждый из местных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принял на себя государственные обязанности и полагался на власть и силу, лидеры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили снова разрешить продажу и покупку наркотиков и допустить к ней всех желающих. Эта тенденция способствовала развитию местных сетей торговли новыми торговцами, и увеличению доходов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя незаконным оборотом наркотиков в основном занимаются лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а сейчас это министерства внутренних дел и обороны и разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но на локальном уровне это местные, а не талибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наркоторговцы. Другой момент заключается в том, что командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продали местные лаборатории по переработке наркотиков новым людям, которые, как правило, не имеют официального членства в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и действуют на локальном уровне самостоятельно.

Крах крестьян

Хотя эти люди также имеют широкую сеть, в которую входят крестьяне, местные командиры и ряд местных старейшин, которые помогают собирать и перерабатывать наркотики, это создало проблемы для крестьян, не желающих выращивать наркосодержащие растения. Из-за беспрецедентной засухи, роста разрушительных наводнений и отсутствия помощи сельскому хозяйству, положение крестьян, которые не занялись выращиванием наркотиков, сильно ухудшилось. Они почти ничего не получали со своих земель, а местные контрабандисты, не являющиеся талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и занимающиеся выращиванием и производством наркотиков, получили значительные доходы, и прошедший год был для них весьма плодотворным.

Спад в экономике, засуха и отсутствие помощи крестьянам заставили некоторых из них выращивать наркотики и сотрудничать с местными контрабандистами, в то время как остальные потерпели неудачу и впали в абсолютную нищету. Вот почему за последний год резко возросло культивирование наркотиков.

В некоторых случаях командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже заставляли крупных землевладельцев выращивать и продавать наркотики. Сегодня местные рынки процветают по всему Афганистану. Львиная доля рынка была захвачена талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но местные наркоторговцы вступили с ними в соглашение, и этот процесс может нанести дополнительный ущерб сельскому хозяйству и стимулировать рынок контрабанды, переработки и производства наркотика.

За один год правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многие крестьяне и крупные землевладельцы также оказались среди групп, которые потеряли свой доход и статус по сравнению с прошлым. У них есть два пути; либо они смиряются с неудачей и продолжают свою выжидательную политику, либо вступают на прибыльный рынок наркоторговли. Похоже, многие из них выбирают первый путь и уже принимают своё поражение.