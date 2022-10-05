Старый Оскол, Белгородская область, 5 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Выпуск деталей механизмов переключения передачи удвоили на производстве в Старом Осколе Белгородской области, сообщает 5 октября пресс-служба правительства региона.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Лада

Детали выпускает Старооскольский завод автотракторного электрооборудования имени Анатоля Мамонова. На предприятии увеличили производство вдвое — со 120 тысяч до 280 тысяч комплектов в год. Продукция завода используется в сборке готовых коробок передач и последующей комплектации автомобилей Lada Granta, Lada Vesta и Niva. По словам управляющего директора Владимира Боева, инвестиции в расширение производства превысили 390 млн рублей, из которых 300 млн рублей составил льготный заём Фонда развития промышленности.

Продукция изготавливаются полностью из отечественного сырья, предприятие полностью заместит импорт.