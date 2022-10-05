Калуга, 5 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Калуге 5 октября состоялось торжественное награждение победителей ежегодного регионального конкурса на присуждение именных стипендий правительства области в сфере культуры и искусства. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге состоялось чествовали именных стипендиатов школ искусств и колледжей культуры

Дипломы регионального министерства культуры и туризма победителям вручила и. о. начальника управления Ольга Сенина. В ходе церемонии она напутствовала награждённых, пожелала им новых творческих успехов и побед, а также поздравила педагогов, воспитавших стипендиатов, с Днём учителя и наградила их Благодарственными письмами.

Именные стипендии правительства Калужской области в сфере культуры и искусства вручаются ежегодно, начиная с 2004 года, по итогам прослушиваний и просмотров по направлениям: «Музыкальное искусство», «Живопись» и «Хореографическое искусство». Ежегодно присуждается 43 стипендии. С сентября 2022 года размер стипендий увеличился в два раза и составит две тысячи рублей.